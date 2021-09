Chine : l'intelligence artificielle au cœur du recrutement

L'intelligence artificielle fait fureur en Chine, notamment dans le domaine du recrutement en entreprise, où elle est de plus en plus utilisée. Mais comment détecter un bon candidat avec cette méthode ? Enquête.

Dans la ville de Canton (Chine), He Anqi s'apprête à passer un entretien d'embauche qui devient de plus en plus commun en Chine. L'étudiante de 20 ans ne se retrouve pas face à un humain, mais face à une intelligence artificielle, affichée sur une tablette. La méthode surprend tout de même. "Je ne connais pas vraiment le système. Il n'y a personne en face de moi", explique-t-elle. Un entretien sans lien humain, mais qui devient la norme dans une Chine en avance sur son temps.

Les ressources humaines aidées par les intelligences artificielles

Direction Shanghai (Chine), dans une société qui génère ces systèmes utilisés par de nombreuses entreprises. La tonalité, l'intensité et l'expression orale sont parmi les facteurs pris en compte par l'intelligence artificielle. Pour les multinationales, il s'agit surtout d'un gain de temps énorme. "Sans l'intelligence artificielle, il nous fallait mobiliser des centaines de collègues pendant plus d'un mois. Maintenant, le recrutement ne prend plus que deux semaines", explique Ada Fang, DRH de la société "Mars" Chine. Une avancée technologique qui se démocratise.