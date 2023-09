Pour sa rentrée politique, Stanislas Guerini annonce une nouvelle loi pour réformer la fonction publique

Le ministre de la Fonction publique promet une modernisation du secteur public et une meilleure protection accordée aux fonctionnaires.

Stanislas Guerini compte moderniser le secteur public et mieux protéger ses agents. Pour sa rentrée politique, le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques a affiché, vendredi 1er septembre près de Lyon, deux priorités. "La première des choses que l'employeur public doit à ses agents, c'est la protection physique", a-t-il martelé lors d'un discours à l'Institut régional d'administration (IRA) de Villeurbanne, en région lyonnaise, partiellement incendié lors des émeutes du début de l'été. "C'est pourquoi nous déploierons dans les prochaines semaines un plan ambitieux pour améliorer la protection physique des agents publics."

Dans un discours également diffusé sur les réseaux sociaux, le ministre a surtout profité de son passage dans le Rhône pour annoncer un projet de loi destiné à poursuivre les efforts de modernisation du secteur public. Le texte, dont le calendrier n'a pas été précisé, doit d'abord "mieux récompenser le mérite des agents", en élargissant les dispositifs d'intéressement individuel et collectif dans la fonction publique. "Mieux reconnaître les mérites individuels et collectifs, c'est assumer de davantage rémunérer l'agent qui aura fait plus, qui aura fait mieux", a estimé le ministre.

Renouer le dialogue avec les syndicats

A l'heure actuelle, des primes permettent déjà de récompenser la performance individuelle des 5,7 millions de fonctionnaires et contractuels du secteur public, mais elles ne représentent qu'une part minoritaire de leur rémunération. Une accentuation de la rémunération à la performance risque de crisper les syndicats, qui font bloc depuis leur combat commun contre la réforme des retraites. Le ministre doit justement recevoir un par un les huit syndicats représentatifs du secteur public à partir du 18 septembre.

Autre annonce, la prime exceptionnelle de 300 à 800 euros bruts pour les fonctionnaires d'Etat et hospitaliers les plus mal payés sera versée dès le mois d'octobre, a assuré Stanislas Guerini. Le gouvernement avait jusqu'ici évoqué un versement "à l'automne", sans plus de précisions. En dehors de la rémunération, le projet de loi doit aussi "fluidifier" les carrières des agents publics, en assouplissant le système de promotion aujourd'hui rigidifié par des quotas ou en facilitant le passage d'une branche de la fonction publique à une autre. Le projet de loi doit enfin muscler les dispositifs de formation continue dans la fonction publique.