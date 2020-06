Manifestation des soignants : ce que l'on sait de l'interpellation d'une infirmière sur l'esplanade des Invalides

Une infirmière quinquagénaire a été interpellée mardi 16 juin par les forces de l'ordre et emmenée en garde à vue, le visage en sang, lors de la manifestation des soignants sur l'esplanade des Invalides à Paris. Elle a été mise en garde à vue pour jets de projectile sur les forces de l'ordre.

Une femme en blouse blanche plaquée au sol par la police, et réclamant sa Ventoline. Les images de cette interpellation, tournées notamment par le journaliste Rémy Buisine pour le média Brut, ont largement circulé, mardi 16 juin. Cette infirmière, qui participait à la manifestation des soignants sur l'esplanade des Invalides, a été interpellée et placée en garde à vue pour avoir lancé des projectiles en direction des forces de l'ordre. Voici ce que l'on sait de son interpellation, qui a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux.

L'interpellation a été filmée

Les images de Rémy Buisine montrent les forces de l'ordre traînant à terre une femme en blouse blanche en la tirant par les cheveux. Alors que les policiers lui passent les menottes, elle réclame de la Ventoline (un médicament utilisé par les personnes souffrant d'asthme). "Je veux de la Ventoline", crie-t-elle.

Les policiers font alors cercle autour d'elle pour repousser les photographes de presse et empêcher les caméras de filmer. On voit néanmoins qu'elle est plaquée au sol tandis que la police ordonne "Reculez ! Reculez !" aux journalistes, avant de les pousser. "Ils nous empêchent de filmer cette interpellation", commente le journaliste qui filme. On peut aussi entendre un policier dire : "Pas de violence, on est filmés." L'infirmière est ensuite emmenée par les policiers, avec du sang sur le front.

Une femme en blouse blanche, tirée par les cheveux, durant une interpellation, finira évacuée le visage en sang durant la manifestation aux Invalides. Elle réclamera à plusieurs reprises sa Ventoline.



Images issue de mon direct sur @brutofficiel (1H45). #soignants pic.twitter.com/zdxIbTS4Mu — Remy Buisine (@RemyBuisine) June 16, 2020

A la fin de la vidéo, les policiers lui assurent qu'ils vont lui donner de la Ventoline, une fois qu'ils l'auront éloignée des fumées de gaz lacrymogène. Une autre vidéo montre la suite de la scène. L'infirmière s'adresse aux personnes qui filment en essayant de dire son nom. "Je m'appelle Farida", a-t-elle le temps de dire, avant qu'une policière ne mette une main sur sa bouche.

L'infirmière travaille au CHU de Villejuif

"Cette femme, c'est ma mère", écrit sur Twitter la journaliste Imen Mellaz, programmatrice pour la chaîne France 24. Elle explique ensuite que la femme interpellée est "une infirmière" qui a "bossé pendant trois mois entre 12 heures et 14 heures par jour" et qui "a eu le Covid'. "Aujourd'hui, elle manifestait pour qu'on revalorise son salaire (...) elle fait 1m55", précise-t-elle.

Cette femme, c'est ma mère. 50 ans, infirmière, elle a bossé pendant 3 mois entre 12 et 14 heures par jour. A eu le covid. Aujourd'hui, elle manifestait pour qu'on revalorise son salaire, qu'on reconnaisse son travail. Elle est asthmatique. Elle avait sa blouse. Elle fait 1m55. https://t.co/kinCQYJTAn — Imen Mellaz (@Mellazimen) June 16, 2020

Porte-parole de la CGT 94, Benjamin Amar apporte des éléments supplémentaires au média Là-bas si j'y suis. Farida est infirmière au "CHU Paul-Brousse" (à Villejuif) et "travaille à l'AP-HP depuis 17 ans". Elle "a quasiment 52 ans, elle est mère de famille". "Elle a été nassée, elle a eu des jets de lacrymo, ça l'a mise en colère", explique-t-il, pour compléter le contexte des jets de projectiles contre les policiers.

Un policier veut porter plainte

Des images diffusées par BFMTV montrent en effet une femme en train de jeter des projectiles en direction des forces de l'ordre. Le Syndicat indépendant des commissaires de police les a retweetées en affirmant qu'il s'agissait de l'infirmière interpellée et assurant vouloir "rétablir la vérité". "Elle jetait des projectiles, juste avant son interpellation !", s'exclame-t-il.

Nous rétablissons la vérité par une vidéo de @BFMTV.

La gentille infirmière, qui avait besoin de sa ventoline, et qui est présentée comme une victime de la #Police!

Elle jetait des projectiles, juste avant son interpellation!

Alors on continue à parler de #PoliceViolence ? pic.twitter.com/z3RoWp5Oak — Commissaires de police - SICP (@SICPCommissaire) June 16, 2020

Elle a été interpellée pour "outrage et jet de projectiles sur les forces de l'ordre", a précisé à franceinfo une source policière. Elle a ensuite été emmenée en garde à vue dans le commissariat du 7e arrondissement. "Un policier atteint par un de ces projectiles déposera plainte", mercredi 17 juin. L'infirmière aurait jeté, selon la police, des "morceaux de pavés".

Un rassemblement de soutien a eu lieu devant le commissariat

La police affirme par ailleurs à franceinfo lui avoir donné de la Ventoline. Mardi soir, un rassemblement réclamant la libération de l'infirmière, dans un contexte de dénonciation des violences policières en France, s'est tenu devant le commissariat du 7e arrondissement en présence des députés de La France insoumise Eric Coquerel, Mathilde Panot et Danièle Obono. Eric Coquerel écrit avoir pu s'entretenir "rapidement avec elle : elle a été blessée pendant l'interpellation".

Avec mes collègues @MathildePanot et @Deputee_Obono nous avons visité le commissariat du 7ème où se trouve Farida, infirmière qui a travaillé pendant la crise sanitaire 10 à 14h par jour.



Nous avons parlé rapidement avec elle : elle a été blessée pendant l’interpellation. pic.twitter.com/vUUvdAC8Qn — Eric Coquerel (@ericcoquerel) June 16, 2020

Depuis mardi soir, le mot-dièse "Libérez Farida" était un des plus repris sur Twitter. "Ignoble : Farida l’infirmière est toujours menottée et blessée sans soin. Vous réalisez ? Blessée et menottée. C'est ça leur police soi-disant républicaine. #LiberezFarida", a ainsi écrit Jean-Luc Mélenchon.

L'infirmière est toujours en garde à vue, mercredi matin, selon le parquet de Paris, qui précise que "des investigations sont toujours en cours".