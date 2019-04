Allemagne : les salaires revus à la hausse

Ce fut longtemps le pays de l'austérité, de la rigueur économique, mais aujourd'hui en Allemagne, on ne se serre plus la ceinture. Ici, tout le monde ou presque est augmenté. Les derniers en date : les agents d'entretien des routes. Une hausse de 8% sur trois ans. Et selon eux, qui gagnent entre 2 000 et 2 300 € brut par mois, il était temps.

L'exception : les travailleurs précaires

L'État allemand lâche du lest pour les fonctionnaires et les entreprises doivent faire pareil. Dans le système allemand, les patrons n'ont pas le choix. Cette année, le gouvernement a augmenté le salaire minimum de 4%. Et les syndicats ont pu obtenir la même chose ou plus pour les salaires plus élevés. Des augmentations pour tous, avec toutefois une grosse exception : les travailleurs précaires. Plus de 7,5 millions de personnes en Allemagne sont par exemple payées moins de 450 € par mois.

