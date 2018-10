Emploi : le chômage repart à la hausse

Une mauvaise nouvelle sur le front de l'emploi. Le taux de chômage repart à la hausse au troisième trimestre. Une augmentation de 0,4%, soit 16 400 demandeurs d'emploi supplémentaires. Les seniors et les jeunes sont particulièrement touchés. La faible croissance économique de ces derniers mois explique en partie ces chiffres décevants. Les embauches de cadres sont par contre en augmentation.

L'informatique est le secteur le plus demandé

Dans une entreprise de vente en ligne d'œuvre d'art, trois cadres ont été embauchés cette année. "J'ai répondu à une annonce et j'ai été embauchée après un entretien. J'ai eu moins de difficultés à chercher du travail en tant que cadre que lorsque j'étais salariée standard", explique Marion Hamon, cadre chez l'entreprise Kazdart. L'informatique, la recherche et le développement et le conseil aux entreprises figurent parmi les secteurs les plus demandés.

