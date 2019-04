VIDEO. Quels sont les impacts de la lumière bleue sur notre santé ?

Smartphones, ordinateurs, télévisions… Tous ces écrans influencent notre cerveau, notamment parce qu'ils émettent une lumière bleue. Ces longueurs d'onde impactent en particulier notre horloge biologique.

Si l'on reste fixé trop longtemps devant un écran, nos nuits peuvent ainsi être perturbées. En effet, la lumière bleue agit sur la mélatonine, une hormone qui joue un rôle éminent dans notre sommeil. "Quand on regarde des écrans, (…) on va presque arrêter cette production de mélatonine, et donc, ça va retarder notre endormissement", explique Tristan Martin, chercheur en chronobiologie à l'université de Caen.

Une solution ?

Pour ne pas dérégler cette horloge interne, de nombreux filtres à lumière bleue existent pour les écrans ou pour les lunettes. Malheureusement, selon Tristan Martin, qu'on en porte ou non, "ça n'a pas tant d'effets que ça sur le sommeil." Le chercheur espère que des progrès seront faits dans ce domaine pour que les nuisances liées à ces écrans puissent être éludées.