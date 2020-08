VIDEO. Plan de relance économique : "C'est un plan de continuité", dénonce Philippe Martinez

"C'est un plan de continuité (...), on continue sur des mesures qui existent déjà", a estimé Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, mercredi 26 août sur franceinfo, à propos du plan de relance économique qui sera présenté par le gouvernement le 3 septembre prochain.

Le syndicaliste note qu'il y a "beaucoup, beaucoup, beaucoup" d'aides aux entreprises, "des exonérations de cotisations, des suppressions d'impôts pour les entreprises, et nous on dit : et pour les salariés ?"

On a beaucoup applaudi ceux qu'on appelait les 'premiers de corvée', le personnel soignant mais aussi les autres, les caissières dans les magasins, les agents de sécurité. Eux, bien qu'on ait reconnu qu'ils étaient très importants pour l'économie française, ils sont toujours payés comme en février. Philippe Martinez à franceinfo



Philippe Martinez estime que la baisse des impôts de production de 10 milliards d'euros pour les entreprises visant à relocaliser les entreprises et créer des emplois a "un goût de réchauffé". "On a donné de l'argent, des milliards aux grands groupes pour supprimer des emplois", ajoute-t-il, "est-ce qu'on n'aurait pas pu utiliser ces aides-là autrement ? Pour former les salariés, pour investir ?"

"On a besoin d'un plan de rupture" plutôt que d'un plan de relance a conclu le secrétaire général de la CGT.