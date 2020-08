Coronavirus : le plan de relance "sera annoncé officiellement le jeudi 3 septembre", annonce le Premier ministre Jean Castex

L'exécutif avait annoncé samedi qu'il décalait d'une semaine la présentation de son plan de relance de 100 milliards d'euros.

Le plan de relance, qui devait être présenté initialement mardi, "sera annoncé officiellement le jeudi 3 septembre", a déclaré Jean Castex mercredi 26 août sur France Inter. L'exécutif avait annoncé samedi qu'il en décalait d'une semaine la présentation pour consacrer toutes ses forces à la mise en place des nouvelles mesures de lutte contre la propagation du Covid-19, au moment où la circulation de l'épidémie s'accélère.

Jean Castex a assuré que ce plan de 100 milliards d'euros était "absolument bouclé". "Nous avons déjà versé l'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire en anticipation de l'annonce du plan, c'est tout à fait concret", a-t-il ajouté.

Un plan "dans la continuité de dispositions extrêmement ambitieuses"

"On ne va pas commencer à s'occuper de l'économie française et de l'impact de la crise sanitaire sur l'économie française avec le plan de relance, on le fait depuis des mois", a assuré le Premier ministre. Jean Castex a ainsi expliqué que ce plan "vient dans la continuité de dispositions extrêmement ambitieuses pour les Français et l'économie française, et prises très opportunément par mon prédécesseur, Édouard Philippe".

Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, a confirmé la prévision du gouvernement d'une contraction du produit intérieur brut (PIB) de 11% cette année, alors que l'Insee table sur -9%.