BRUT

"Rien dans mon mandat d'avocat, si vous voulez, lorsque je porte la robe, rien ne m'interdit de défendre des personnes animales et je le fais." Elle, c'est Isabelle Terrin. Elle est avocate. Et depuis 2015, elle a décidé de plaider uniquement sur des affaires concernant la souffrance animale. Lorsqu'elle défend un animal, elle estime qu'elle défend "un peuple entier, le peuple des sans voix." C'est à la demande d'un propriétaire ou d'une association qu'elle se saisit d'un dossier concernant un animal domestique tué, abandonné ou maltraité.

Un exercice très sérieux

Ce jour-là, c'est au tribunal judiciaire de Marseille qu'Isabelle Terrin s'apprête à plaider pour Prince, un chien tué pendant une rixe. "Je vais arriver et je vais dire : "Je suis l'avocate de Prince." Je le dis avec beaucoup de sérieux et beaucoup de respect des institutions", insiste Isabelle Gharbi-Terrin. Ici, le propriétaire est la victime périphérique, "c'est la victime par ricochet." "Mais celui qui a souffert, c'est l’animal, je plaide pour l'animal. Et je retrace sa vie devant le tribunal : je vais dire quand il est né, quelles ont été ses chances, malchances, s'il a été adopté. Je vais retracer sa vie comme je le ferai pour une victime humaine", développe l'avocate. Des procès comme celui-là, Isabelle en a connu des centaines. Pour elle, tout a changé après avoir défendu Icko, un yorkshire qu'elle a fini par adopter.

Des contentions pour réaliser sa passion

"Depuis que le tribunal correctionnel de Marseille a condamné à quatre mois ferme son agresseur, j'ai repris du baume au cœur", confie-t-elle. Isabelle Gharbi-Terrin est parfois rémunérée, parfois non. "C'est pas un contentieux qui est fait pour gagner beaucoup d'argent. Je traite ce contentieux pour réaliser une passion qui est la conjonction entre mes deux passions : le droit pénal et les animaux", conclut-elle.