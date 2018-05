Brest : le centre qui soigne les phoques gris

À Brest (Finistère), l'aquarium Océanoplis dispose d'un centre de soins pour les phoques gris, une espèce protégée en France. La clinique soigne une vingtaine de phoques par an. "Il y a des saisons où l'on en a plus que d'autres. Tout cela est lié aux naissances et aux conditions météorologiques. Plus celles-ci sont mauvaises, plus cela complique la tâche des jeunes phoques. Ils ont alors plus de mal à s'alimenter et se fatiguent plus en mer," indique Sami Hassani, chef du service mammifères marins d'Océanopolis.

Il y aurait plus de 500 phoques gris en France

Ce jeune mâle a été trouvé très affaibli sur une plage en Vendée. Il a été soigné par les équipes de l'aquarium pendant plusieurs semaines et a repris des forces. "Lorsqu'on l'a récupéré, il était amaigri et faible, mais on peut dire qu'il est sauvé désormais", précise Sami Hassani. Une fois rétablis, les phoques sont relâchés dans l'océan. Leur population est d'ailleurs en expansion, et ils seraient plus de 500 en France.