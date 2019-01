Enfants placés en foyer : "des dysfonctionnements graves à tous les niveaux"

"Les enfants placés en foyer est un sujet tabou qui a été assez peu traité. Quand on a lancé cette enquête, on était à mille lieues de tout ce qu'on allait découvrir. Il y a des dysfonctionnements graves à tous les niveaux. Ce ne sont pas 5 000 enfants ni 10 000 enfants qui sont concernés, mais 177 000 enfants placés en France, soit en foyer soit en famille d'accueil", explique la journaliste Virna Sacchi face à Emilie Tran-Nguyen sur le plateau du 12/13.

"Ils sont condamnés au silence"

"Ces enfants on ne les entend pas : ils ne se manifestent pas, ils ne votent pas, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ils sont donc condamnés au silence", alerte la journaliste. Et de poursuivre : "Il y a de la violence, parce qu'il y a des enfants qui vivent le traumatisme de la séparation, qui ont parfois été maltraités au sein de leur famille biologique. On a des éducateurs qui ne sont parfois pas formés du tout ou mal formés."

