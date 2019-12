Ruralité : du pain distribué de village en village par un camion itinérant

En Eure-et-Loir, et plus précisément à Illiers-Combray, un couple se déplace à bord d'un camion pour proposer chaque jour du pain frais aux habitants de différentes communes. Une initiative qui a déjà conquis les amoureux de pain. Chaque jour, Christelle vend quelque 300 baguettes et 150 croissants que son mari Jean-Christophe façonne et cuit à l'intérieur de leur camion, tout équipé pour la boulangerie. "La complexité du milieu rural, c'est que tout ferme, tout se casse la binette, il n'y a plus de boulangerie", regrette Christelle Donneger, boulangère itinérante.

"On apprend à travailler différemment"

Un air de liberté pour le couple, mais qui comporte également quelques contraintes. Le boulanger doit s'adapter à un espace beaucoup plus exigu. "Je passe d'un fournil de 200 m2 à un fournil de 2m2, c'est autre chose. On apprend à travailler différemment, on fait des gestes beaucoup plus petits, mais ce qui est sympa, c'est le contact avec nos clients", confie Jean-Christophe Donneger. Le couple ne peut pas utiliser l'appellation boulangerie, car ils ne pétrissent pas le pain sur place, mais chez eux.

