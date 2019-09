VIDEO. Trois curiosités à découvrir au Mexique

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Les cénotes

La péninsule du Yucatán, dans le sud du Mexique, abrite des cavités cachées remplies d'eau turquoise. Appelés "cénotes", ils seraient environ 5000 dans la région. Ces cénotes sont formés par une dissolution ou un effondrement de roches calcaires, révélant ainsi un réseau de grottes et de rivières souterraines.

Les axolotls

Chez les aztèques, leur nom signifie "monstre d'eau". Dans la nature, ils ne peuvent être observés que dans le lac de Xochimilco, sur une zone de 10 kilomètres carrés. À l'état sauvage, leur couleur varie entre le noir et le vert mais les individus élevés en captivité peuvent être blancs ou rosés. Ces animaux sont capables de régénérer leurs membres, leur colonne vertébrale ou encore leur cerveau...

Ces capacités cellulaires leur vaut d'être l'une des espèces les plus étudiées par les scientifiques afin de trouver des solutions contre le cancer.

San Juan Parangaricutiro

Ce clocher semble tout droit sorti de terre. Tout autour, un village entier est englouti sous de la lave. En cause : l'éruption de l'un des plus jeunes volcans du Mexique. En 1943, une fissure s'est formée au milieu d'un champ de maïs du centre du pays. Des cendres et des pierres en ont jailli, s'accumulant rapidement en un monticule.

Une coulée de lave massive de plusieurs mètres de haut s'est ensuite avancée vers San Juan Parangaricutiro, un village proche du volcan. Seuls le clocher et l'autel de l'église, ont résisté à la catastrophe. Le clocher est ainsi devenu une attraction touristique.