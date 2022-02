BRUT

Assane Ndiaye, sourd et muet est professeur de poterie. C'est grâce à Ibrahima et à l'association Colombin qu'il a pu exercer et transmettre sa passion. Brut est allé visiter leur atelier.

"Assane, c'est comme un éclaireur, il doit donner le bon exemple pour que les autres suivent." Assane Ndiaye est sourd et muet et professeur de poterie. Ce métier, il l'a appris à la Maison des Anges de Colombin, une association fondée par Ibrahima Ndiaye. Depuis 2002, il forme des enfants et des jeunes atteints de handicap. "Tout ce qui est technique, il maîtrise. Il est le chef d'atelier des enfants. Il forme d'autres sourds et muets actuellement, ceux qui sont en formation", explique Ibrahima. Assane vit avec les enfants, il les aide, les forme et les encadre.

Ibrahima espère pouvoir continuer à former des jeunes sourds et muets de cette façon et espère voir des instituts similaires se développer. "On a tenté, on est sur la bonne voie, et on se débrouille avec les moyens à bord pour pouvoir s'auto-financer", conclut-il.