VIDEO. Singapour, la métropole la plus verte au monde ?

On l'appelle "La ville jardin". Coïncidence ? Pas vraiment. Avec près d'un tiers de son territoire recouvert de verdure, Singapour est la métropole la plus verte au monde. À l'inverse de plusieurs grandes villes asiatiques, Singapour a pensé son développement autour de l'écologie dès son indépendance en 1965. Ainsi, 10 % du territoire sont réservés à la construction d'espaces verts.

L'objectif est d'offrir un cadre satisfaisant à ses habitants pour augmenter l'attractivité de la ville. Et la ville a réussi son défi. Singapour est en effet en tête du classement des villes les plus attractives au monde pour les expatriés. Malgré les résultats satisfaisants, Singapour ne compte pas s'arrêter là. En 2013, le gouvernement s'est engagé à ce que 90 % de la population vive à moins de 400 mètres d'un parc.

Singapour, un exemple ?

Les Jardins de la Baie sont l'emblème de ce projet : 101 hectares de verdure avec plus de 150 000 plantes et des "super-arbres" en acier qui récoltent l'eau de pluie et l'énergie solaire pour alimenter le parc. De nombreuses constructions vertes se construisent aussi partout dans la ville. Le gouvernement a même créé la certification "Green Mark" évaluée sur cinq critères : la performance énergétique, l'économie d'eau, l'intégration dans l'environnement extérieur, la qualité des aménagements extérieurs et le caractère innovant. À terme, Singapour aimerait avoir 80 % de bâtiments verts d'ici 2030.

Pour autant, il y a des limites : Singapour est le 7ème pays au monde en termes d'empreinte écologique. En 40 ans, la consommation d'électricité a été multipliée par 4. De plus, dans ce pays tropical, 3 habitants sur 4 ont l'air conditionné.

Si tout le monde vivait à Singapour, il faudrait 4,1 planètes pour subvenir à nos besoins.