Brut.

“Les Français, ils disent que les Italiens, c'est des Français de bonne humeur”, rigole Giuseppe Cutraro. L’Italien, originaire de Naples, arrive à Paris il y a quelques années. Sacré en 2019 meilleur pizzaiolo du monde, il se souvient de son arrivée en France. “Moi, j’ai trouvé un niveau incroyable, ici, des gens qui, vraiment, reconnaissent une mauvaise pizza d'une bonne”, se souvient-il.

“Les mouvements artistiques d’un pizzaiolo qui fait tourner la pâte, c’est intéressant”

Il fait sa première pizza à 15 ans, dans une pizzeria de Naples, pour avoir un peu d’argent pour lui et sa mère. “Quand tu es enfant, tu regardes un peu les mouvements artistiques d’un pizzaiolo qui fait tourner la pâte, c’est quand même intéressant. Tous les enfants, ils aiment ça. Et je suis tombé amoureux tout de suite de ce savoir-faire”, explique Giuseppe. Une véritable passion qui a perduré à travers les années. “Quand je cuisine, je rentre dans un monde à part. Moi, je ne me sens pas sur la Terre, en fait. Déjà, le sens de toucher la pâte, de créer des choses de zéro jusqu'à ce que ça arrive à table au client et la satisfaction du client qui te regarde comme ‘j’ai passé un bon moment’, pour moi, il n'y a pas de métier qui te donne une satisfaction pareille.”

En 2019, il gagne le titre de meilleur pizzaiolo du monde dans sa ville d’origine, Naples. “J'ai voulu reprendre tous les sens des papilles gustatives qu'on a dans la bouche : le croquant, le salé, le dulce, le fondant, le gras. C’est un petit voyage à travers toutes les expériences que j’ai faites à travers le monde”, détaille-t-il. Il rentre alors à Paris avec la volonté d’ouvrir un restaurant. “Le jour de mon anniversaire, 16 mars 2020, Macron, à la télé, il annonce la fermeture de tous les restaurants en France. Je ne savais pas quoi faire.” Depuis, il a pu rouvrir sa pizzeria en plein Paris, avec son équipe, “Giuseppe, comme moi, Piero-Gigi et Luca”.