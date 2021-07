"Après, j'ai quelques autres cartes un peu plus rares mais malheureusement elles sont dans mon coffre fort en banque. C'est comme un diamant ou de l'or, c'est compliqué de le cacher sous son matelas." Lui, c'est Ossman alias Poké Namsso. Il est chef d'entreprise, youtubeur et collectionneur de cartes Pokémon. Pokémon fête ses 25 ans cette année. La franchise a conquis le monde notamment grâce à ses cartes, aujourd'hui très prisées par les collectionneurs et... les investisseurs. "Ce qu'il ne faut pas oublier c'est "shadowless", ça veut dire qu'il n'y a pas l'ombre, c'est un défaut d'impression sur les premières cartes aux États-Unis, il n'y a pas l'ombre autour du cadre. Il y en a tellement peu, donc ça vaut des prix astronomiques. Certaines se sont vendues à 300 000 voire 400 000 euros", explique Ossman.

Des investissements massifs

Des youtubeurs influents, comme Logan Paul aux États-Unis ou Michou en France, ont commencé à investir massivement dans les cartes Pokémon et à en parler à leur communauté, faisant grimper le cours des cartes. "Si demain tu veux vendre une carte Pokémon, tu as deux choix : soit tu la fais certifier, soit tu la vends telle quelle. Il y a beaucoup d’acheteurs qui sont réfractaires à l’achat sans note car d’une part, on ne peut pas vérifier l'authenticité sur une photo et d'autre part, on ne peut pas vérifier l'état", développe Poké Namsso. Aussi, la différence de prix entre une carte qui est en bon état et une carte qui est extrêmement neuve, "ça peut faire fois 10, clairement, ça peut faire fois 10. Moins la carte est en bon état, plus de monde a cette carte donc ça crée la rareté."

Ossman estime sa collection à plus de 15 000 euros.