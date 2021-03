VIDEO. Il y a un an, cette soirée où tout a basculé

"C'est un peu une partie de la vie sociale qui s'arrête avec la fermeture des bars, des restaurants, des théâtres, des cinémas... " Le 15 mars 2020, il y a un an jour pour jour, une partie de nos lieux publics fermait à la suite d'une intervention d'Édouard Philippe. Une décision qui, à l'époque, avait suscité une incompréhension. "Pendant trois semaines on va se manquer, on va plus pouvoir faire grand-chose", confiait un riverain.

Un an après, les boîtes de nuit n'ont toujours pas pu rouvrir leurs portes.