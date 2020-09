VIDEO. Fermeture des restaurants et bars : "Les élus en ont ras-le-bol d'être pris pour des imbéciles", attaque Christian Jacob

"Les élus en ont ras-le-bol d'être pris pour des imbéciles, avec un président de la République, un Premier ministre qui dit 'territoires' toutes les trois phrases mais qui est incapable de partager une décision", a attaqué lundi 28 septembre sur France Inter le patron des Républicains, Christian Jacob, alors que les bars et restaurants ont fermé dimanche soir à Marseille et Aix-en-Provence, pour freiner l'épidémie de Covid-19.

"Il y aurait pu avoir une négociation avec les collectivités territoriales, que ce soient les villes, les départements, les régions, mais aussi avec les organisations professionnelles dans un certain nombre de domaines", assure Christian Jacob, qui avance qu'"on doit tirer les enseignements de ce qui s'est passé il y a six mois, c'est-à-dire un État qui réagit dans l'affolement général en n'associant pas les collectivités territoriales". Le résultat, selon l'élu : "Des décisions incomprises et inefficaces".

Aujourd'hui, "on leur impose [à ces élus locaux] ces décisions sans discussions sur rien, on leur dit 'c'est comme ça et pas autrement'", regrette Christian Jacob. Le patron de LR s'est montré cynique, assurant que les élus devaient rester "attentifs aux chaînes d'infos", parce que, dit-il, "la maire de Marseille apprend les informations par les chaînes d'infos, pas par la voie directe, par le débat, la discussion avec le Premier ministre".