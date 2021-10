Elle, c'est Lili Creuk. Elle nous a emmenés dans les coulisses de son salon où elle exerce son activité : nail artiste. Et pour elle, c'est un vrai moyen d'expression. "C'est de l'art tout simplement", résume-t-elle. Avec le nail art, Lili y voit un moyen de montrer qui elle est et "ce qu'on aime jusqu'au bout des doigts". "Il y a vraiment des styles, il y a des courants, comme en peinture", développe-t-elle.

Lili confie avoir une grande variété de clientes. "Ça touche de plus en plus de monde. Une de mes meilleures clientes, elle est avocate, il y en a une, elle est clerc de notaire", raconte-t-elle. Concernant ses produits, Lili se tourne vers des produits vegan et non testés sur les animaux.