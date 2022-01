À Castres, un atelier qui mise sur le "made in France"

BRUT

Malgré les crises, dans cette entreprise familiale de vêtements entièrement faits en France et en partie à la main, les 50 employés se sont activés à quelques jours de Noël...

"En 2007, ma mère a fait le pari que le "made in France" n'était pas perdu." Pendant ce temps-là, à Castres, les 50 employés de cette entreprise de vêtements entièrement faits en France et en partie à la main, se sont activés à quelques jours de Noël. "J'aimerais bien que les jeunes s'y mettent parce que c'est un métier qui se perd. S'il n'y a plus personne, il n'y aura pas de métier de remaillage en France", confie Tourya, remailleuse. Les chaussettes, pulls ou mitaines fabriquées ici sont confectionnés dans des machines de haute technologie, régulièrement renouvelées, avant que les finitions soient faites à la main.

10 % de progression des ventes

Avant de monter l'entreprise, la famille de Gaëtan élevait des chèvres angora pour leur laine. En 2007, Myriam a sauvé de la faillite cette entreprise qui produisait des chaussettes avec la laine de ses animaux. Mais aujourd'hui, c'est avec ses enfants qu'elle perpétue une tradition industrielle française. Depuis le rachat, les ventes progressent de 10 % par an et les salaires sont de 20 % au-dessus du SMIC.

L'appellation Made in France est réglementée par la Direction générale des entreprises avec un cahier des charges à respecter. En France, la part des vêtements Made in France représentent 3 % des vêtements vendus.