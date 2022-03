BRUT

Du haut de ses 84 ans, Michel est un véritable passionné de vélo. Il parcourt plus de 300 kilomètres par semaine et approche le million sur la totalité de sa vie. Rencontre.

Depuis les années 1980, Michel, 84 ans, a sillonné la France sur son vélo et a gravi tous les sommets. Après chaque balade, il note minutieusement les kilomètres parcourus sur un calendrier. Et aujourd’hui, il approche le million de kilomètres parcourus sur la totalité de sa vie. À titre d'exemple, il a parcouru 35 037 kilomètres en 1999. Michel possède plusieurs vélos, chacun étant adapté au type de balade qu'il fait. Si Michel aime autant le vélo, c'est pour cette sensation de liberté que ça lui procure. Aussi, il estime que cette activité sportive régulière maintient tout simplement son endurance.

Par ailleurs, Michel a fait pas moins de dix fois le célèbre Paris-Brest-Paris. "Le prochain, c'est l’année prochaine, en 2023, je caresse encore l'espoir de le faire une dernière fois, si Dieu me prête vie", sourit-il. Il conclut : "On n'arrête pas le vélo quand on devient vieux mais on devient vieux quand on arrête le vélo."