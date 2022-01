Venise : la ville restreint les visites

Dans quelques semaines, il ne sera plus possible de se rendre à Venise librement. La ville va mettre en place des quotas de visite. Il faudra désormais payer un ticket d'entrée pour visiter le centre. Objectif : limiter le nombre d'entrées.

Quelques 100 000 touristes déambulent habituellement sur les places de la ville. Les élus de Venise ne veulent plus que cela se reproduise. "L'été c'est impossible, on ne peut pas profiter de Venise", rapporte un touriste interrogé. En 2022, Venise se visitera donc sur réservation. Il faudra acheter sur internet des tickets payants. Valables une journée, ces tickets coûteront 5 euros.

Changer le visage du tourisme

Les futurs portiques de Venise sont déjà arrivés et fermeront les principaux accès aux centres historiques. 500 caméras, qui peuvent compter le nombre de gens, diffusent en permanence les images de la rue. La directrice de la police peut aussi établir en temps réel l'identité des personnes grâce aux données issues des téléphones portables. Le système laissera circuler les habitants de Venise et ceux qui y travaillent. Le but est de changer le visage du tourisme et encourager un tourisme plus long.