Venise : les célèbres verriers de Murano menacés par la hausse des prix du gaz

La menace plane. À Murano, près de Venise (Italie), la hausse des prix du gaz inquiète vivement les célèbres verriers. Les artisans doivent en effet continuer à faire tourner leurs fours, tous les jours, 24 heures sur 24. En un an, leur facture de gaz a été multipliée par six. Le battement d'ailes du gaz menace aujourd'hui un savoir-faire millénaire.



Vers une augmentation des prix

Et pour cause, couper l'alimentation des fours, c'est arrêter l'activité, ce que ni les guerres ni les épidémies n'ont jamais fait. "On ne peut pas éteindre ce type de fours. Ils doivent tourner jour et nuit pour assurer la fusion du verre, avec des températures jusqu'à 1 300-1 400 degrés", explique Simon Giordani, maître-verrier. Problème : seul le méthane permet de maintenir les fours à cette température. Avec l'augmentation des prix, ce sont les marges des sociétés qui sont en train d'y passer. Pour s'en sortir, les verriers vont devoir augmenter leurs prix d'au moins 15%.