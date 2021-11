Italie : 70 membres de la mafia calabraise condamnés

En Italie, 70 membres de la 'Ndrangheta, le plus important groupe mafieux du pays, ont été condamnés, dimanche 7 octobre, dans le cadre du "maxi-procès" qui s'est ouvert en janvier 2021.

Près d’un an après l’ouverture du plus gros procès contre la mafia depuis les années 1980, les premiers verdicts sont tombés, dimanche 7 octobre. Sur le banc des accusés, 91 membres de la 'Ndrangheta, dont 70 condamnés pour "tentative de meurtre, blanchiment d’argent, trafic de drogue" ou encore "possession illégale d’armes". Un coup dur pour la mafia calabraise, et une grande victoire pour le procureur Nicola Grattieri : "Le verdict de ce jour est important. (…) J’ai toujours dit ce que je pensais. Je n’ai peur de rien ni de personne. Si je ne peux pas dire la vérité, c’est uniquement parce que je n’ai pas les preuves."

Un procès toujours en cours

Ce juge antimafia se bat depuis des années, au péril de sa vie, contre la 'Ndrangheta, et est sous protection policière depuis 30 ans. Pour arriver à ce procès, les enquêtes ont duré des années. Certaines opérations ont même nécessité la mobilisation de 3 000 carabiniers. Le procès est toutefois loin d’être terminé, les principaux accusés n’ayant pas encore été jugés. Parmi eux, Luigi Mancuso, 67 ans, considéré comme le chef des familles du groupe mafieux, et l’ex-sénateur Giancarlo Pittelli, 68 ans, soupçonné d’avoir servi d’intermédiaire. La procédure judiciaire devrait durer encore deux ans, voire plus.