Vaucluse : la truffe noire, un régal pour gourmets et chefs

Un diamant brut. La truffe noire du Vaucluse séduit par son parfum unique et envoûtant. Elle est devenue un produit de luxe au moment des fêtes de fin d'année et courtise les plus grands chefs. Quelque part dans la Drôme, c'est jour de ramassage pour un trufficulteur, guidé par le flair infaillible de ses fidèles compagnons. La saison démarre à peine, les truffes doivent encore mûrir. Le prix fluctue selon les années, mais peut atteindre jusqu'à 1 000 euros le kilo.

Un produit festif

L'entreprise Plantin prépare les truffes pour les commercialiser. Pour son co-gérant, Christophe Poron, "une bonne truffe est noire, bien mature, avec des parfums de chocolat". Le diamant noir de Provence inspire les chefs à l'infini. "Il ne faut pas perdre le goût, et rester sur quelque chose d'assez simple quand on la cuisine", indique Philippe Zemour. "C'est un produit festif, qui arrive à maturité pendant les périodes de fêtes." De quoi régaler les plus fins gourmets jusqu'au printemps.