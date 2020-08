Vacances : s'évader grâce à la montagne

Des sommets à couper le souffle et des pistes immaculées pour profiter de la glisse sous un soleil radieux, pendant toute une semaine. C'est le programme de la famille Tesson pour ses vacances. Au réveil, le premier réflexe consiste à contempler les massifs avant de se préparer pour une journée bien chargée. La famille de Montpellier a vu sa croisière reportée à l'année prochaine à cause du virus. Laurence et Christophe, les parents, ont préféré jouer la prudence. "On voulait rester en France pour ne pas prendre le risque de se retrouver bloqués à l'étranger. On s'est dit que la montagne l'été, ça doit être très bien à vivre", explique Laurence Tesson.

Du ski et du VTT

Au programme : ski le matin, même en été. Chaque jour, les membres de la famille en profitent, sans oublier leur masque, obligatoire dans les files d'attente. Grâce au glacier, la neige est praticable le matin. De quoi profiter des 200 mètres de dénivelé. L'après-midi fait place au VTT de montagne et à 5 kilomètres de piste bleue, intenses. Les efforts sont bien récompensés au vu du panorama qui attend la famille. Pour ce séjour en montagne, la famille a mis les moyens : 20 000 euros, tout compris.

Le JT

Les autres sujets du JT