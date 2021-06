Tourisme : Paris s’impatiente de retrouver ses visiteurs

Après des mois de crise sanitaire et de confinement, des touristes danois montent avec un plaisir non dissimulé les marches du Sacré-Cœur, à Paris. "On a soif de voyage, on a eu envie de passer une journée normale", expliquent-ils. Comme eux, les visiteurs sont très attendus par les professionnels, mais ils sont encore peu nombreux. Les lieux touristiques sont encore loin de leur affluence habituelle.

Des professionnels optimistes

La situation devrait rapidement s’améliorer, avec l’allègement des restrictions sanitaires pour les touristes vaccinés. De quoi rendre optimiste le président du groupe Astotel, Serge Cachan, même s’il n’a que 30% de réservations pour le mois de juin. "On voit ça comme une renaissance après un an et demi pratiquement où on était dans le coma. Cette ouverture annoncée, c’est un rayon de soleil extraordinaire", estime-t-il. Durant l’été, la ville de Paris espère atteindre 5 millions de visiteurs, soit deux fois moins qu’en 2019.