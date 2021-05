Tourisme : des vacanciers profitent des plages du Var, sous le soleil

Sur cette place du Var de la Seyne-sur-Mer, quelques vacanciers se sont installés. Une bouffée d'air frais pour cette famille venue des Hautes-Alpes. "On est descendu en Provence voir la mer, pour les enfants. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. La dernière fois c'était en octobre, donc voilà, on en profite", explique le père de famille. Ce retour progressif à la liberté se fait dans le respect des consignes sanitaires.



"Ça fait du bien de s'évader"

Il faudra attendre le 19 mai prochain pour pouvoir se promener jusqu'à 21h. Les consignes sanitaires ne gâchent pas le plaisir d'un groupe de Savoyardes. "On a les masques mais ce n'est pas grave. Nous, ça faisait 15 jours qu'on avait la pluie, donc ça fait du bien de s'évader", explique l'une d'entre elle. Une grand-mère lyonnaise ne cache pas non plus son plaisir. "Ça change, on en avait vraiment besoin. On n'a pas bougé depuis le mois d'août. On est très content", assure-t-elle.