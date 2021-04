La saison 2019-2020 a été la "pire" depuis 20 ans pour les stations de ski

Comme d'autres secteurs, le tourisme de ski et de montagne a lourdement pâti de la crise sanitaire.

La saison 2019-2020 a été la "pire" depuis une vingtaine d'années pour l'industrie du tourisme de ski dans le monde en raison de la pandémie, estime le dernier rapport international du tourisme de ski et de montage, publié mardi 13 avril. Le nombre de journée-skieurs a ainsi baissé de 18% dans le monde entre octobre 2019 et octobre 2020 par rapport à la saison précédente, écrit le Suisse Laurent Vanat, spécialiste du secteur et gérant d'un cabinet de conseil.

Mi-mars 2020, la pandémie de Covid-19 a brutalement interrompu une saison qui avait "très bien commencé" dans les Alpes malgré un hiver particulièrement chaud en Europe et la quasi totalité des pays de ski ont fermé leurs stations. Si les petites stations n'ont pas perdu un grand nombre de skieurs, celles situées en haute altitude "ont perdu deux mois de saison" au printemps 2020. L'Asie-Pacifique (16% du marché mondial du ski) a été plus durement touchée car atteinte en premier par l'épidémie, avec une baisse du nombre de forfaits vendus de 31%, contre 15% en France par rapport à la moyenne des dernières années.

La précédente saison avait été "la meilleure depuis vingt ans" au niveau mondial, selon le rapport de l'an passé. La fréquentation est globalement stable depuis une vingtaine d'années. Pour la saison actuelle, c'est "la grande inconnue", note Laurent Vanat, "il est difficile de faire encore aujourd'hui un pronostic". Laurent Vanat prévoit "une catastrophe totale" en France, l'un des rares pays avec l'Italie et l'Allemagne qui a fermé ses stations.