Ski : les passionnés savourent la réouverture des pistes et des remontées mécaniques

Après deux hivers perturbés à cause du confinement et de la fermeture des remontées mécaniques, les amateurs et passionnés de ski peuvent enfin retrouver les pistes cet hiver. La station des Deux Alpes (Isère), a profité des vacances de la Toussaint pour réouvrir ses pistes.

L'attente fut longue, deux hivers pendant lesquels les amoureux de la glisse n'ont pas pu se rendre sur les pistes. "On est est en condition hivernale. Avec une superbe bonne accroche et une bonne skiabilité. La neige est très froide, donc c'est vraiment top pour commencer", décrit un skieur. Les professionnels ont repris la compétition et les vacanciers peuvent également profiter de la réouverture des remontées mécaniques



"Ça manquait un peu "

Le retour des pistes fait également plaisir aux Français venus faire du ski en cette période optimale. "On est venu cet été, ce n'était pas dans nos objectifs de revenir, puis on s'est dit ça fait deux ans et demi qu'on n'a pas skié, ça manquait un peu (...) On va en profiter", confie un homme venu avec sa famille. Par ailleurs, aucun pass sanitaire n'est exigé pour skier, seul le masque est obligatoire dans les remontées mécaniques.