Saint-Valentin : les restaurateurs aux petits soins pour leurs clients

Les restaurants sont certes peut-être toujours fermés au public, mais certains d’entre eux tournent à plein régime à l’approche de la mi-février. "Je vous le ferai livrer directement, samedi vers 17 heures quand on ferme", s’affaire ainsi au téléphone une restauratrice de Limoges (Haute-Vienne). Les réservations pour des menus à l'occasion de la Saint-Valentin s’enchaînent dans la ville, à quelques jours de la fête des amoureux. Dans cet établissement, 140 personnes ont déjà choisi un menu. "Ça fait du bien, et puis pas qu’à moi, confie un chef depuis ses fourneaux. Le reste de l’équipe est enchantée de venir me rejoindre pour ces quelques jours."

S'adapter à la crise sanitaire

Le restaurant s’est adapté au "click and collect" et a même refait des stocks de récipients. "Nous avons des petites box, des bols en porcelaine pour mettre les cassolettes, nous avons acheté pour que les gens aient le moins de choses à faire chez eux", ajoute la restauratrice. Dans un autre établissement, une "love box" composée d’amuse-bouches, d'une entrée, d'un plat et de petites attentions amoureuses, comme un fromage en forme de cœur, séduit aussi les clients : 400 menus ont été commandés. Et petit bonus pour les chefs et restaurateurs : pour une fois, cette année, eux aussi vont pouvoir dîner avec leur Valentin ou leur Valentine !

Le JT

Les autres sujets du JT