Restaurants : avec le Covid-19, la Saint-Valentin est à emporter

Les restaurants sont toujours fermés, mais Le Bistrot De Léon, situé à Limoges (Haute-Vienne), prépare activement la Saint-Valentin. Les équipes s’activent afin d'être prêtes pour la fête des amoureux, l'un des jours les plus rentables pour les restaurateurs. Foie gras, homard et autres mets sont proposés à emporter. Déjà 140 commandes ont été réservées, assez pour faire revenir les employés. “Le reste de l’équipe est enchanté de me rejoindre pour ces quelques jours. On attend la réouverture avec impatience parce que c’est long”, confie le chef Samuel Delhoume.

Fromage en forme de cœur

Malgré les 400 commandes à préparer, le chef du Cheverny, Didier Palard, n’hésite pas à remplir les colis de petites attentions, comme des fromages en forme de cœur. Toutes ces commandes sont à récupérer samedi midi. Cette année, pour la première fois, les restaurateurs pourront eux aussi dîner en amoureux.

