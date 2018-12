Réveillon : au Cap Ferret, on va fêter la nouvelle année sur la plage

Du vin et des huîtres, sous un grand soleil. Dans ce cadre enchanteur de la presqu’île du cap Ferret (Gironde), c'est une ambiance printanière. Les touristes profitent des terrasses en dégustant des huîtres. "C'est extraordinaire, il n'y a pas de mots", confie une femme. Les vacances à la montagne ne sont plus le passage obligatoire en décembre.

Doux soleil d'hiver

Khalid Zamroni, restaurateur, affiche toujours complet pour le réveillon. "Depuis quelques années, il y a de plus en plus de gens qui viennent pour la période de Noël, puisque c'est quand même sympa. Regardez, on est au mois de décembre, face au bassin, les gens ont l'air tous plus ou moins contents et heureux et je les comprends", explique Khalid Zamroni, restaurateur au Cap-Ferret. Déjà très prisé l'été, le doux soleil d'hiver du bassin d'Arcachon gagne peu à peu le cœur des touristes.

Le JT

Les autres sujets du JT