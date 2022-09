Restauration : un établissement propose la semaine de quatre jours pour recruter plus facilement

M. Vinayagamoorthy, C. Fabre, C. Gregorius

Dans un restaurant étoilé, un chef doit composer avec une équipe réduite. Il a six salariés contre 14 en temps normal. En effet, la hausse des salaires (plus 200 euros net par mois) n’a pas permis d’enrayer les difficultés de recrutement. Le chef a donc décidé de passer à la semaine de quatre jours. Cette solution permet aux employés d’avoir trois jours de repos, le tout sans perte de salaire. Cette mesure a boosté le nombre de nouvelles candidatures. "J’ai reçu une quarantaine de candidatures en deux jours, alors que j’ai peiné à en avoir difficilement huit en un an", indique le chef Christophe Comes.

Des réponses plus globales à venir ?

Toutefois, pour Brice Sannac, c’est "un constat d’échec". Le président de l’UMIH des Pyrénées-Orientales regrette que l’on "ne peut se satisfaire d’avoir trois à quatre mille postes de restauration vacants tout au long d’une saison". L’UMIH précise que la semaine de quatre jours ne saurait être viable pour les établissements et réfléchit à des réponses plus globales.