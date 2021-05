Restauration : les salariés de retour en cuisine avant la réouverture

Najat El Maaqoul a été embauchée dans un restaurant parisien comme apprentie en septembre dernier. Deux mois plus tard, elle s'est retrouvée au chômage partiel, et n'a donc pas remis les pieds en cuisine. Lundi 17 mai, deux jours avant la réouverture des restaurants, c'est la reprise. "Ça fait six mois que je n'ai pas travaillé, donc je suis impatiente, j'ai hâte de revoir l'équipe aussi. Ça me manque d'être en cuisine", confie-t-elle.

S'entraîner à la maison

De retour dans l'établissement, son tablier à peine attaché, elle reçoit déjà les premières directives de son patron. Najat El Maaqoul a un peu perdu le rythme, même si pendant six mois, chez elle, elle a continué à s'entraîner comme elle le pouvait. "Chez moi, ma cuisine n'est pas très grande, et je ne suis pas forcément équipée. Quand on est en cuisine professionnelle, c'est magnifique d'être équipé", explique-t-elle. D'ordinaire, ils sont huit en cuisine. Avec le retour de leur apprentie, lundi, ils n'étaient encore que trois. Alors, la situation est loin d'être redevenue normale.