Restauration : les pourboires par carte bancaire défiscalisés en 2022

Pour certains Français, laisser un pourboire dans un bar ou un restaurant est une habitude culturelle. Un petit plus qui peut réellement faire la différence, comme l’explique une serveuse travaillant à Montpellier (Hérault). Chaque jour, après avoir partagé avec ses collègues, les pourboires lui rapportent entre 5 et 8 euros. "Ça nous aide au quotidien, ça nous permet d’arrondir les fins de mois. C’est plaisant", reconnaît-elle. Pourtant, ce complément de revenus, non négligeable, se raréfie. En cause, la baisse du pouvoir d’achat et la généralisation du paiement par carte bancaire.

Attirer les candidats dans le secteur de la restauration

Alors, pour encourager les pourboires par carte bancaire, Emmanuel Macron a annoncé, lundi 27 septembre, leur défiscalisation à partir de 2022. L’objectif est d’attirer les candidats, dans un secteur qui peine à recruter. Jusqu’à présent, les pourboires étaient censés être déclarés à l’administration fiscale, ce qui était rarement fait avec les dons en argent liquide.