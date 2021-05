Réouverture des terrasses : les restaurateurs et cafetiers en pleine organisation

À six jours de la réouverture, Laurent Brinta, restaurateur parisien, vient d'apprendre qu'il pourra conserver toute sa terrasse, considérée comme petite avec moins de dix tables. "À 50 %, j'ouvrais pas du tout, confie ce dernier. Là je vais ouvrir, c'est plus pour faire plaisir et parce qu'il faut travailler." Il devra installer des séparations entre les tables. "On mange dans un box, commente-t-il. Donc on a plus de contact avec le voisin. Est-ce que c'est nécessaire en extérieur ? Je ne suis pas certain. Ça nous rend dingue."

Les clients également concernés par le protocole sanitaire

Partout à Paris, les terrasses font leur retour. Les patrons, eux, tentent de s'y retrouver dans les règles qui sont imposées. Un autre restaurateur, qui a fait ses calculs, estime qu'il a intérêt à ne pas exploiter toute sa terrasse. "Au-delà de dix tables, on est obligés de diviser notre capacité par deux, explique Youssef Gastli. (…) Moi, je vais retirer cinq tables pour rester dans les clous." Les nouvelles règles concernent aussi les clients, qui devront garder le masque avant, et juste après avoir mangé.