Pour la première fois, un restaurant français, le Mirazur, est élu meilleur restaurant du monde

Belle récompense pour le chef argentin Mauro Colagreco. Le restaurant français Mirazur a été élu, mardi 25 juin, meilleur restaurant du monde par le "World's 50 Best Restaurants". C'est la première fois qu'un établissement français décroche la première place depuis la création de ce prestigieux classement en 2002.

Situé à Menton (Alpes-Maritimes), le Mirazur avait pris la troisième place du classement en 2018. Surtout, il a décroché cette année sa troisième étoile au Guide Michelin. L'établissement prend la suite de l'Osteria Francescana à Modène (Italie).

