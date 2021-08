Pass sanitaire : quels changements concrets en France ?

Le geste est désormais incontournable dans le quotidien des Français. Depuis ce lundi 9 août, impossible d’aller dans un restaurant ou un bar, même en terrasse, sans le pass sanitaire. Pour le présenter, il faut avoir un schéma vaccinal complet, présenter un test négatif, ou encore un certificat d’immunité contre le Covid-19. Une nouvelle mesure qui provoque parfois de mauvaises expériences pour les clients comme pour les restaurateurs. Refuser des clients en pleine saison n’est pas évident.

Des restaurateurs mécontents

"On nous a dit pendant des mois qu’il n’y avait pas de risque de contamination en extérieur, aujourd’hui on nous impose de contrôler sur nos terrasses. Dans les transports en commun, si je prends le tram par exemple, je n’ai pas d’obligation d’avoir le pass sanitaire mais dans mon restaurant oui. Ça me paraît juste improbable", explique un restaurateur. Le sésame est également obligatoire pour les transports longue distance, comme les TGV, les intercités, les avions ou encore dans les cars. Enfin, la règle est la même dans les établissements de santé. Les contrôles ont d’ores et déjà commencé, et sont plutôt bien reçus par les patients.