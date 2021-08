Pass sanitaire : où faudra-t-il le présenter dès lundi 9 août ?

Le pass sanitaire, qui certifie l'injection de deux doses de vaccin contre le Covid-19, d'un test sanitaire de moins de 72 heures, ​ou d'une récente guérison de la maladie, devra être présenté par les clients des bars et restaurants, ou encore par les visiteurs et patients non-urgents des hôpitaux. Les équipes de France télévisions font le point, dimanche 8 août.

À partir du lundi 9 août, il faudra présenter un pass sanitaire pour se rendre dans un restaurant ou en terrasse. À Binic (Côtes-d'Armor), dimanche, certains restaurateurs ont déjà pris le coup de main. "Ça prend trois secondes juste pour valider une personne, donc ce n'est pas en soi un gros problème, sachant que les gens qui ne sont pas vaccinés ne viendront certainement pas au restaurant", explique Romuald Rouget.

Dans les cinémas et les hôpitaux

Ce sésame certifie de l'injection de deux doses de vaccin contre le Covid-19, d'un test sanitaire de moins de 72 heures ​ou d'un récent rétablissement de la maladie. Il sera aussi demandé dans les lieux culturels et salles de sports, même si ceux-ci accueillent moins de 50 personnes. "On sait forcément qu'il va y avoir des pertes au niveau des entrées, mais on est déjà contents de pouvoir rester ouverts, et ça c'est l'essentiel", tempère Margau​x Deschamps, médiatrice d'un cinéma à Valence (Drôme). Il faudra également le présenter dans les trains et cars longue distance ou encore à l'hôpital pour les patients non​-urgents et visiteurs. L'accès aux soins ne doit en revanche pas être entravé.