Pass sanitaire : un résultat de test négatif de moins de 72 heures, et non plus de 48 heures, sera valable à partir de lundi

Obtenir le pass sanitaire va devenir un peu plus simple pour les personnes non vaccinées. Un décret publié dimanche 8 août au Journal officiel modifie le type de preuves d'un dépistage négatif au Covid-19 qu'il est possible de présenter : le résultat pourra désormais dater de 72 heures ou moins (contre 48 heures jusqu'ici), et il pourra s'agir d'un résultat d'autotest s'il est effectué sous supervision d'un professionnel de santé.

Ces nouvelles règles s'appliqueront lundi, en même temps que l'extension du pass sanitaire à de nombreux lieux. Le ministre de la Santé Olivier Véran les a également évoquées dans une interview au Parisien, samedi soir, expliquant que la durée de validité des tests négatif avait évolué "après consultation des autorités scientifiques".

La règle dans les centres commerciaux précisée

Selon le ministre, l'admission des résultats d'autotests a notamment été pensée pour "les soignants qui ont jusqu’au 15 septembre pour réaliser leur première injection", mais devront présenter un pass sanitaire valable à partir de lundi. "Ces aménagements nous permettront de faire face au mieux à la demande de tests et de démultiplier les lieux de dépistage", estime Olivier Véran.

Le décret précise également les types de centres commerciaux où les préfets pourront imposer le pass sanitaire. Il s'agira des centres dont la surface dépasse 20 000 mètres carrés.

Olivier Véran, interrogé par Le Parisien, a par ailleurs confirmé que le pass sanitaire ne serait pas demandé pour accéder aux cabinets des médecins généralistes, contrairement aux hôpitaux.