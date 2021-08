Pass sanitaire : entrée en vigueur de l’extension partout en France

C. Pain

Comment l’extension du pass sanitaire, qui entre en vigueur lundi 9 août partout en France, est-elle appréhendée par les professionnels des lieux et établissements où il sera désormais exigé ? "Le protocole semble déjà bien en place dans les restaurants et cafés. Les serveurs scannent les QR codes au moment de la prise des commandes et les clients s’y soumettent plutôt de bonne grâce, même si certains estiment qu’il ne faudrait pas que le dispositif s’éternise au-delà du 15 novembre", explique la journaliste Claire Pain, en direct de Montpellier (Hérault), lundi matin.

Les craintes du secteur

Les professionnels redoutent de leur côté que le pass sanitaire entraîne une baisse de leur chiffre d’affaires en agissant comme un repoussoir, mais aussi qu’il suscite des réactions agressives. "Il est encore trop tôt pour savoir si les clients seront au rendez-vous dans les mêmes proportions qu’avant. C’est une semaine de rodage, mais attention, dès la semaine suivante, un client qui n’aura pas de pass sanitaire s’expose à une amende de 135 euros et de 1 500 euros en cas de récidive. Les professionnels, eux, risquent une mise en demeure ou une fermeture temporaire de leur établissement", rappelle Claire Pain.