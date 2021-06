Pas-de-Calais : Le Touquet se prépare au déconfinement

Mercredi 9 juin, les restaurateurs rouvriront leur salle intérieure, les salles de sport et les piscines retrouveront leurs adhérents. Les professionnels se préparent. Illustration au Touquet (Pas-de-Calais).

Au centre de thalassothérapie du Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais), les employés s'activent lundi 7 juin en vue du déconfinement mercredi. Ils vérifient le bon fonctionnement des bains à l'eau de mer et nettoient toutes les zones susceptibles d'être en contact avec le public. "Les protocoles de désinfection ont été renforcés", affirme Christine Daubes, directrice adjointe du centre Thalassa. La piscine est prête et les clients semblent impatients de revenir. "Les réservations ont bien commencé pour juillet-août. Les Belges et les Anglais reviennent", assure Claire Bartholus, la directrice.

Les tables de jeu rouvrent

Au casino, les machines à sous sont ouvertes depuis le 19 mai. Mercredi 9 juin, amateurs et habitués pourront revenir aux tables de jeu avec une jauge limitée à 50% jusqu'au 30 juin. Commerçants et habitants du Touquet-Paris-Plage s'apprêtent à accueillir davantage de touristes mercredi