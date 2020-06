Oman : les richesses du sultanat

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Oman a du pétrole et une idée : s’ouvrir au tourisme et partager ses richesses naturelles et culturelles. Dans le pays, ni tour ni gratte-ciel, mais de plus en plus d’hôtels. Sur la côte, les grands complexes fleurissent. Une modernité sans trop d’excès.

"C’est vraiment fantastique que notre pays attire de plus en plus de touristes"

Le rituel est immuable : à l’heure du thé, les anciens se retrouvent sur la plage pour admirer le temps qui passe. "C’est le moment de la journée où l’on se retrouve pour discuter. C’est vraiment fantastique que notre pays attire de plus en plus de touristes. Les gens qui viennent ici découvrent toute la beauté de notre région et ramèneront de beaux souvenirs chez eux", explique l’un d’eux. Pendant ce temps, des touristes parcourent les montagnes à vélo. "Ça allait bien, on était bien lancés, mais ça fait une demi-heure que l’on cherche la sortie", confie une cycliste qui sillonne les reliefs accidentés de la région. Se dépasser, c’est parfois vivre des moments douloureux. Un autre cycliste est paralysé par les crampes. "Il fait trop chaud et vous perdez du sel", explique-t-il.

Le JT

Les autres sujets du JT