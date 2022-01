Nouvel An 2022 : quand le réveillon se fête au cabaret

"On est très heureux d’être au cabaret Madame Arthur pour ce réveillon. La première partie du show est terminée", précise le journaliste de France Télévisions, Gael Giordana. Qu’est-ce que cela fait de fêter la nouvelle année au cabaret ? "C’est formidable, c’est la meilleure des façons", confie Charly Voodoo. "Comme on s’est fait voler cette année de merde, on a fait un braquage ce soir. On braque le public pour récupérer un peu de joie, voilà", confie Bili L’arme à l’œil.

"Nous sommes des créatures chimériques"

Il s’agit d’un spectacle de travestis. "Nous sommes des créatures chimériques, oniriques, nous amenons le public vers un autre monde, le nôtre", précise-t-elle. Que souhaiter aux Français pour 2022 ? "D’aller voter et de venir chez Madame Arthur parce que toutes les semaines on change de spectacle, c’est merveilleux", indique Bili L’arme à l’œil. Le spectacle va durer jusqu’à minuit environ.