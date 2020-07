Mykonos, une île sans touristes

C’est l’île vedette des Cyclades. Un petit paradis de bleu et de blanc a trois heures de paris. Mais cet été Mykonos et ces ruelles semble presque endormie. Ce qui ont tenté l’aventure sont les premiers interloqués. En six an sur le vieux port, ce restaurateur n’a jamais vu ça. Il a perdu 50 % de sa clientèle.

Les marchés américains et asiatiques absents

"On n’a pas le marché américain, on n’a pas le marché asiatique, aucun client d’Amérique Latine" déplore Apollonas Voulgaris, restaurateur sur l’île. "Ici normalement, vous auriez vu près de 400 touristes d’un bout à l’autre du port" ajoute-t-il. D’habitude, l’été, Mykonos est bondé de milliers de touristes débarquant chaque jour, qui viennent pour les photos souvenirs, pour les plages et pour la fêtes. Cette année dans les collines, nous découvrons des dizaines d’hôtels fermés, des complexes géants 4 ou 5 étoiles, trop grands pour êtres rentables avec peu de clients. Aucun n’a accepté de nous répondre.

