Montagne : les stations de ski se préparent à rouvrir avec le pass sanitaire

Pourra-t-on profiter des montagnes françaises durant l'hiver, via les remontées mécaniques ? Fermées la saison dernière en raison de la troisième vague de Covid-19, le choc avait été violent pour les professionnels du secteur, qui ne souhaitent plus revivre une telle crise. "Clairement inimaginable", juge même Yann Carrel, directeur de la SATA, la société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez (Isère), qui estime que les conséquences seraient "plus que dramatiques".

De bons espoirs

Une vaste partie de la population est vaccinée, et la situation sanitaire semble s'améliorer. "Si les boites de nuit ont rouvert, je ne comprendrais pas que nos télécabines ne puissent pas rouvrir", a confié durant le week-end Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du tourisme. Une réunion est prévue dans l'après-midi du lundi 20 septembre avec les acteurs de la filière. Parmi leurs principales préoccupations, ils se demandent notamment comment vérifier les pass sanitaires.