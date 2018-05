Mémoire d'écran : potagers, le jardinage à la française

En 1978, pour 50 francs l'année, les habitants de HLM louent quelques mètres carrés de terre aux pieds des immeubles. Ce sont les jardins familiaux : on bêche, on bine ; on est solidaire. Dans les banlieues populaires, les vertus de la pelle et du râteau sont encouragées dans les années 1990 comme un remède à la grisaille et à l'ennui. Des jardins partagés pour créer du lien social, comme on dit à l'époque.

89 % des Français jardinent sans modération

Depuis les années 2000, ce sont les citadins qui se sont pris de passion pour la verdure. Un potager sur une terrasse, un jardin grimpant à la fenêtre, un parterre de fleurs aux pieds de l'immeuble. En ville ou près des champs, dans des bacs ou dans un verger, 89 % des Français jardinent sans modération. Un jardin pour rêver, se prélasser, s'y retrouver en famille ou entre amis. C'est pour se délester des petits ou gros soucis de la vie que les Français l'ont adopté.

