Marseille : rassemblement des restaurateurs contre les restrictions

Ils l'avaient annoncé et l'ont fait. Les restaurateurs se sont réunis devant le tribunal de commerce de Marseille (Bouche-du-Rhône). "On veut travailler", ont scandé les manifestants, qui contestent la décision de fermeture des bars et des restaurants samedi 26 septembre. "Nous allons prendre de façon symbolique tous les bilans des restaurateurs, et si on ne change pas la mesure nous allons déposer le bilan devant le tribunal de commerce", explique un manifestant.

Les élus font front commun

La plupart des manifestants affirment avoir respecté au mieux les consignes sanitaires. Le secteur, déjà affecté par une première période de fermeture due à la première vague de Covid-19, craint pour son avenir. Dans le cortège, des élus de droite et de gauche ont fait front commun. Le président LR de la région, Bruno Muselier, compte déposer un recours en référé, tandis que la conseillère PS Samia Ghali a affirmé que la police municipale ne verbaliserait pas les établissements restés ouverts.

